وقال الأمير تركي في مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل" على قناة "سكاي نيوز عربية"، إن الاعترافات "نجاح باهر ليس فقط للسعودية بل للإنسانية جمعاء، أن نقول أخيرا للشعب الفلسطيني: نعم، أنتم متساوون معنا، ليس فقط كضحايا للاستعمار، بل كممثلين شرعيين لشعب. أعتقد أن هذا إنجاز هائل".

وكان حديث الأمير تركي على هامش اجتماع ميونيخ للأمن بمدينة العلا السعودية، الذي عقد بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة من 20 نقطة لإنهاء حرب غزة.

وقال الأمير تركي لكبير مذيعي IMI الدوليين هادلي غامبل: "لا يزال علينا الانتظار قبل أن نصفق ونصرخ فرحا. علينا أن نرى كيف يطبق. جميع التعليقات التي سمعتها من كلا الجانبين تشير إلى أن الشيطان يكمن في التفاصيل، والتفاصيل كثيرة".

وأضاف: "السياسة ليست مكانا يمكن فيه وضع الثقة في أي شخص".

وتابع الأمير تركي: "أظهر ترامب تصميما على تحقيق ما قال إنه يريد تحقيقه، وهو السلام في الشرق الأوسط. حسنا، لديه فرصة لإثبات ذلك".

وكان الرئيس الأميركي كتب على منصة "تروث سوشيال" أن إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي" من غزة، وجاءت هذه الخطوة في أعقاب إعلان البيت الأبيض عن ضمانات أمنية لقطر في أعقاب الغارة الإسرائيلية على قادة حماس في الدوحة، التي قيل إنها أثارت استياء ترامب.

وقال الأمير تركي: "لا أعتقد أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يبالي بالرأي العام العالمي. أعتقد أن ما يهمه هو البقاء في السلطة".

وأضاف: "لكن الأهم من ذلك، أعتقد أنه يدرك أيضا أن ترامب يريد منه أن يكون بناء في مساعيه للتوصل إلى تسوية وإنهاء أعمال القتل. وهذا أمر بالغ الأهمية، في رأيي، يجب مراعاته".

ومن جهة أخرى، قال الأمير تركي الفيصل إن مزاعم المسؤولين الأميركيين بأن حزب الله بدأ إعادة تسليح نفسه "لا تستند إلى أي أساس".

وأضاف: "إذا كان لديهم الدليل فليقدموه. ليس لديهم أي دليل".

وجاء الترصيح بعد أسبوع واحد من تصريح آخر للمبعوث الأميركي إلى سوريا ولبنان توم باراك، قال فيه إن المنظمة، التي صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، بدأت في إعادة بناء نفسها.

وقال الأمير تركي: "النتيجة النهائية: إذا لم ينزع حزب الله سلاحه ستكون هناك حرب أهلية".