وأوضحت المصادر ذاتها، أن "21 شهيدا و96 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال اليوم الماضي من قتلى المساعدات اثنين، والإصابات 19، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,610، وأكثر من 19,143 مصابا.

كما بلغت حصيلة القتلى والجرحى منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,568 قتيلا و57,638 مصابا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

دمار هائل في غزة وتهجير قسري في الضفة

من ناحية ثانية، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد المباني المتضررة نتيجة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 07/10/2023 وحتى 08/07/2025، بلغ نحو 190,115 مبنى، منها 102,067 مبنى مدمراً بشكل كامل، وهو الضِّعف مقارنة بما كانت عليه في العام الأول من بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي للإسكان، الذي أقرّته الأمم المتحدة/برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وكذلك يوم الإسكان العربي، الذي أقرّه مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وأوضح الإحصاء في بيانه، أن عدد المباني المتضررة بشكل متوسط، جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة، بلغ في الفترة ذاتها، نحو 41,895 مبنى، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة منذ 07/10/2023 وحتى 27/09/2025 نحو 330,500 وحدة سكنية.

ووفقا للبيان: