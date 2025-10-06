وأكد المسؤول لـ"رويترز"، أن الطرفين يهدفان إلى التوصل إلى اتفاق شامل ومفصل، بعيدا عن أي هدنة مؤقتة.

لكن المصدر استبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع، نظرا للحاجة إلى معالجة التفاصيل الدقيقة.

وأضاف أن "لدى الوسطاء قائمة طويلة من القضايا الصعبة التي يتعين عليهم اقناع إسرائيل وحماس بالتوصل إلى اتفاق بشأنها، بدءا من الجوانب المتعلقة بالوضع على الأرض مثل تفاصيل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والجدول الزمني لذلك، وصولا إلى التفاصيل الدقيقة لنقل إدارة غزة من حماس وتشكيل قوة دولية لتثبيت الاستقرار، وفقا لما شملته خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب".

محادثات شرم الشيخ

وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي إسرائيل وحماس برعاية مصر وقطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان ترامب خطة سلام تقضي بإطلاق سراح 48 رهينة محتجزين لدى حماس مقابل الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة.

ويضم الوفد الإسرائيلي كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، من بينهم نائب رئيس الشاباك، ومنسق الحكومة لشؤون الرهائن، ومستشار رئيس الوزراء، إضافة إلى ممثلين عن جهاز الاستخبارات (الموساد) والجيش.

ومن المقرر أن ينضم إلى المفاوضات مستشار ترامب جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

في المقابل، وصلت إلى القاهرة مساء الأحد وفود حماس برئاسة خليل الحية، الذي يرأس فريق التفاوض.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة مصممتان على إبقاء المفاوضات غير المباشرة مع حماس مقتصرة على بضعة أيام فقط.

قضايا خلافية

وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وحماس.

لكن العديد من القضايا الرئيسية لا تزال دون حل في خطة ترامب للسلام، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وهو ما رفضته الحركة حتى الآن، وكذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الساحلي.

وأعلنت حماس يوم الجمعة الماضي أنها ستقبل أجزاء من خطة ترامب، ثم دعا ترامب إسرائيل إلى الوقف الفوري لقصف قطاع غزة، وهو ما لم يحدث.

على الصعيد ذاته، قال ترامب إنه يتوقع هذا الأسبوع أن يكون هناك نتائج من المحادثات في مصر حول خطة السلام التي طرحها لإنهاء حرب غزة.

وكتب ترامب يوم الأحد على منصته "تروث سوشال": "قيل لي إن المرحلة الأولى يجب أن تكتمل هذا الأسبوع، وأنا أطلب من الجميع التحرك بسرعة".