أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخطة نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة الاثنين، قبيل مباحثات غير مباشرة في مصر بين مفاوضين عن حماس وإسرائيل والولايات المتحدة.
وقال السيسي "لا يسعني إلا أن أوجه التحية والتقدير للرئيس الأميركي دونالد ترامب على مبادرته التي تسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضاف في كلمة بمناسبة حرب أكتوبر 1973 أن "وقف إطلاق النار وعودة الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة وبدء مسار سلمي سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها تعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو السلام الدائم والاستقرار الراسخ".
وشدد الرئيس المصري على أن المصالحة لا المواجهة، هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، داعيا إلى الحفاظ على منظومة السلام التي أرستها الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي اعتبرها إطارا استراتيجيا للاستقرار الإقليمي.
وأضاف السيسي: "توسيع هذه المنظومة لن يتحقق إلا من خلال تعزيز ركائزها على أساس من العدال وضمان حقوق شعوب المنطقة في الحياة، والتعاون الذي ينهي الصراعات ويطلق طاقات التكامل والازدهار في المنطقة."
وأكد الرئيس المصري على ضرورة التمسك بالرؤية القائمة على الشرعية الدولية، قائلا: "نؤمن إيمانا راسخا بأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها".
وشدد السيسي على أن السلام المفروض بالقوة لا يولد سوى الاحتقان، بينما السلام القائم على العدل هو الذي يثمر تطبيعا حقيقيا وتعايشا مستداما بين الشعوب.
محادثات حماس وإسرائيل في غزة
وتأتي تصريحات الرئيس المصري قبيل المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في مصر، لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسيحاول الطرفان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء على الخطة المكونة من 20 نقطة والتي نشرها ترامب قبل أسبوع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التركيز الأولي للمحادثات، التي ستجرى من خلال الوسطاء، سينصب على إبرام صفقة بشأن الإفراج عن المحتجزين الذين ما زالوا محتجزين لدى الفصائل في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وقالت حماس إن وفدا برئاسة مفاوضها المخضرم خليل الحية وصل إلى مصر للمشاركة في الاجتماع المقرر في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، بينما سيشرف على الوفد الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وتشمل المشاركة الأميركية المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة مصممتان على إبقاء المفاوضات غير المباشرة مع حماس مقتصرة على بضعة أيام فقط.