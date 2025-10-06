وقال السيسي "لا يسعني إلا أن أوجه التحية والتقدير للرئيس الأميركي دونالد ترامب على مبادرته التي تسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف في كلمة بمناسبة حرب أكتوبر 1973 أن "وقف إطلاق النار وعودة الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة وبدء مسار سلمي سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها تعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو السلام الدائم والاستقرار الراسخ".

وشدد الرئيس المصري على أن المصالحة لا المواجهة، هي السبيل الوحيد لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، داعيا إلى الحفاظ على منظومة السلام التي أرستها الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، والتي اعتبرها إطارا استراتيجيا للاستقرار الإقليمي.

وأضاف السيسي: "توسيع هذه المنظومة لن يتحقق إلا من خلال تعزيز ركائزها على أساس من العدال وضمان حقوق شعوب المنطقة في الحياة، والتعاون الذي ينهي الصراعات ويطلق طاقات التكامل والازدهار في المنطقة."

وأكد الرئيس المصري على ضرورة التمسك بالرؤية القائمة على الشرعية الدولية، قائلا: "نؤمن إيمانا راسخا بأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها".

وشدد السيسي على أن السلام المفروض بالقوة لا يولد سوى الاحتقان، بينما السلام القائم على العدل هو الذي يثمر تطبيعا حقيقيا وتعايشا مستداما بين الشعوب.

