وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الأحد، إن السماح لحاملي التأشيرات بمختلف أنواعها بأداء العمرة يأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن هذه التأشيرات تشمل:

تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية،

تأشيرة السياحة الإلكترونية،

تأشيرة العبور (الترانزيت)،

تأشيرة العمل،

بقية أنواع التأشيرات الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

واضافت الوزارة أنها استحدثت مؤخرًا منصة "نسك عمرة" وذلك للراغبين في أداء العمرة بشكل مباشر، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيًّا بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.

واختتمت الوزارة أن هذه التيسيرات تجسّد حرص حكومة المملكة على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسكهم في أجواءٍ روحانية منة، وتقديم أفضل الخدمات التي تُثري تجربة ضيوف الرحمن وتُيسر رحلتهم الإيمانية.