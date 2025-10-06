وبحسب بيان أمني، تم اعتراض القارب قبالة سواحل رأس العارة، والقبض على 3 من المهربين كانوا على متنه، فيما أشرفت النيابة الجزائية المتخصصة على عملية التحريز والمعاينة الميدانية للمضبوطات.

تفاصيل الشحنة

الشحنة التي وُصفت بأنها "عالية الحساسية التقنية" تضمنت:

كاميرات تصوير عالية الدقة للطيران المسيّر المخصص للاستطلاع الليلي والنهاري.

أجهزة اتصال لاسلكية وأدوات تحكم عن بُعد.

رقائق إلكترونية ووحدات تتبع (GPS)، وأنظمة ملاحية مخصصة للطائرات المسيّرة.

بطاريات عالية السعة ومحولات كهربائية دقيقة وألياف كربونية تدخل في تصنيع وتوجيه الطائرات المسيرة.

وأكدت مصادر أمنية أن المعدات كانت معدّة لدعم وحدات الحوثيين في تطوير قدراتهم على تصنيع وتوجيه الطائرات المسيرة، في وقت تصاعدت فيه الهجمات الحوثية على السفن والموانئ في البحر الأحمر.

خلفية أمنية

تأتي هذه العملية في إطار حملة أمنية موسعة تنفذها القوات المشتركة في مناطق الساحل الغربي والجنوب، بالتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية، لقطع طرق الإمداد البحري للمليشيات التي تعتمد على قوارب صغيرة تهرّب مكونات الطائرات المسيّرة عبر البحر العربي وخليج عدن.

وتُعد العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد شبكات التهريب الحوثية خلال الأشهر الأخيرة، ما يعزز جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب وتأمين السواحل الجنوبية.