وعشية المباحثات، أعلنت إيران الداعمة لحماس في بيان للخارجية الأحد، عن تأييدها "لأي مبادرة" تضمن حق "تقرير المصير" للفلسطينيين.

وقال قيادي بارز في حماس لوكالة فرانس برس، إن الحركة "حريصة جدا على التوصل لاتفاق لوقف الحرب وبدء فوري لعملية تبادل الأسرى وفق الظروف الميدانية"".

وأفاد بيان لحماس، أن كبير مفاوضيها خليل الحية وصل، الأحد، إلى مصر على رأس وفد من الحركة، مشيرا إلى أن المحادثات ستبدأ حول "آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى" في قطاع غزة.

وستكون الاجتماعات المقرر عقدها، الاثنين، في منتجع شرم الشيخ هي الأولى للحية منذ أن استهدفته ضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي.

أما الوفد الإسرائيلي، فسيتوجه الاثنين الى المدينة المصرية، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بحسب ما أعلن مكتب نتنياهو، مساء الأحد.

وأكد نتنياهو، دعمه لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدا أن الجيش الاسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة الذي يسيطر حاليا على 75 بالمئة منه.

وكشف ترامب، أن إسرائيل وافقت على خط انسحاب أولي، وبمجرد قبوله من قبل حماس، سيدخل وقف إطلاق النار "حيز التنفيذ فورا".