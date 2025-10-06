وستكون الاجتماعات المقرر عقدها، الاثنين، في منتجع شرم الشيخ، هي الأولى للحية منذ أن استهدفته ضربة إسرائيلية مع قادة آخرين خلال وجوده في الدوحة الشهر الماضي.

وكان الحية قد تحدث للمرة الأولى منذ الضربة عبر تسجيل فيديو تم بثه في وقت سابق، الأحد، في قطر، التي توسطت إلى جانب مصر والولايات المتحدة في جولات محادثات متتالية.

وقال بيان الحركة، إن الوفد وصل "لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وتبادل الأسرى" في قطاع غزة.

وردت حماس وإسرائيل بشكل إيجابي على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن، على الرغم من أن تفاصيل الخطة لا تزال بحاجة إلى بحث.

أما الوفد الإسرائيلي فسيتوجه، الاثنين، إلى المدينة المصرية، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الأحد.

وسبق لترامب أن أوفد صهره غاريد كوشنر ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى مصر لوضع اللمسات الأخيرة على مقترحه.

ولم يتطرق الحية في كلمته المسجلة، الأحد، إلى المحادثات أو وقف إطلاق النار المحتمل، حيث نعى ابنه وخمسة آخرين قُتلوا في الغارة الإسرائيلية على الدوحة.