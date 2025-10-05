وفيما يلي بعض الأسئلة المتعلقة بالانتخابات، والتي أجاب عليها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية".

ما المعيار الذي تم من خلاله قبول أو رفض المرشحين؟

تم استبعاد الأسماء التي وجد في سجلها تأيدا للنظام السابق أو الجماعات الانفصالية.

اللجان الانتخابية معينة وهي من يختار النواب، وبالتالي ألم يكن من الممكن اختيار الأسماء مباشرة دون وجود صناديق انتخابية؟

ليس خفيا على أحد الظروف التي تجري فيها الانتخابات، غالبية السوريين خارج الحدود لا يستيطعون العودة بسبب ضعف الخدمات، وقسم كبير من الموجودين داخل الحدود مازالوا في أماكن النزوح والمخيمات، وقسم كبير أيضا من الشعب السوري لا يمتلك أوراقا ثبوتية.

كل هذه الظروف استوجبت الذهاب نحو عملية انتخابية تسمح لنا الوصول إلى مجلس الشعب بمواصفات تتلاءم مع المرحلة الانتقالية.

ركزنا في النظام الانتخابي المؤقت أن نعتمد على عملية الفرز المجتمعي التي تعتمد على مجموعة من الأشخاص وبالتشاورما بينها لاختيار الهيئات الناخبة بحيث تكون ممثلة من ناحية الجغرافيا وممثلة من ناحية الطوائف والمذاهب والأديان.

ما مدى وجود تعدد للآراء داخل المجلس في ظل غياب وجود معارضة؟