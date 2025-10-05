وأوضح قرقاش في تغريدة على منصة إكس: "كل الأنظار تتجه اليوم إلى غزة، إلى إنهاء معاناة أهلها وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والبحث عن أفقٍ لسلامٍ دائم يجنب المنطقة وشعوبها دوامة الحروب المدمّرة".

وأكد أن الإمارات، "كعهدها، ستضطلع بدورها السياسي والإنساني الفاعل والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً لاستقرار المنطقة وأمنها".

وتأتي تصريحات قرقاش في وقت تتكثف فيه المشاورات الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق شامل يضع حداً للحرب المستمرة منذ أشهر، وسط جهود عربية متواصلة لإعادة إطلاق مسار السلام.