وتعتبر هذه المحادثات، جزءا من "الجهود الرامية إلى البناء على الزخم الإقليمي والدولي" الذي أحدثه عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخطة السلام في غزة.

وصرحت حماس بأنها مستعدة من حيث المبدأ لتسليم جميع الرهائن الأحياء والأموات.

إلا أن ذلك مشروط بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، كما هو موضح في خطة السلام، وبـ"ضمان توافر الظروف المناسبة للتبادل على الأرض"، دون تقديم مزيد من التوضيح حول هذه الشروط.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله، إن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيرأس الوفد الإسرائيلي وسيحضر المحادثات في مصر".

وأضاف المصدر أنه "في المرحلة الأولى، ستتناول المحادثات التنسيق الفني لآلية إطلاق سراح الرهائن، ومن المقرر بعد ذلك إجراء مفاوضات جوهرية بشأن المراحل التالية من الاتفاق".

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه في حال "فشل الاتفاق"، ستتمكن إسرائيل من مواصلة القتال في غزة.

وكانت مصادر قد أكدت لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، السبت، أن هناك لقاءات "غير مباشرة" بمصر ستنطلق، بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضافت المصادر، أن الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني سيناقشان تهيئة الظروف الميدانية بقطاع غزة لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وأفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، ببدء تحرك وفدي إسرائيل وحماس لبدء المحادثات في القاهرة، للتباحث حول ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل لجميع المحتجزين والأسرى طبقا لمقترح الرئيس ترامب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال السبت إن "حماس ستتخلى عن أسلحتها بالاتفاق أو بالقوة العسكرية".

وأوضح نتنياهو في مؤتمر صحفي علّق فيه على موافقة حماس الجزئية على خطة ترامب لإنهاء الحرب: "أصدرت أوامري للوفد الإسرائيلي الذي توجه لمصر لبحث خطة ترامب بإجراء مفاوضات لعدة أيام فقط".

وتوجه نتنياهو بالشكر للرئيس ترامب "على الدعم الذي قدمه في هذه الخطة"، مضيفا أن "حماس اضطرت لقبول خطة ترامب بسبب الضغط العسكري".

من جانبه، قال ترامب، السبت، إن إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي من قطاع غزة.

وفي منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، قال ترامب: "بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي أطلعنا حماس عليه".

وأشار إلى أنه "عندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا، وسيبدأ تبادل الأسرى والمفقودين، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال ترامب في تصريح لموقع "أكسيوس": "نحن قريبون" من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة"، مضيفا أنه سيدفع نحو إتمام الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.