وهدد بن غفير الذي يتزعم حزب "عوتسما يهوديت"، بأن كتلته ستنسحب من الحكومة إذا "استمرت حركة حماس في الوجود، بعد عودة الرهائن المحتجزين في غزة"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن موقع "واللا" الإخباري.

ووفق "واللا"، فإن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حضر أيضا لبعض الوقت في ذات الاجتماع.

وأشار الموقع إلى أن سموتريتش صرّح السبت بأن نتنياهو ارتكب "خطأ فادحا" عندما وافق على وقف العمليات العسكرية الهجومية في غزة بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويُعدّ الوزيران من أشرس الأصوات الرافضة لإنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقات سابقة، حتى لو كانت مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن، ودعا كلاهما إلى ضمّ القطاع واستيطانه، وهو اقتراح ترفضه خطة ترامب للسلام في غزة صراحة.

وقالت شخصيات إسرائيلية معارضة إنها ستعمل على تأمين أغلبية في الكنيست للموافقة على صفقة ترامب، حتى لو انسحب هؤلاء الوزراء من الحكومة، وانضموا إلى صفوف المعارضة.

وكان نتنياهو قد قال السبت إن "حماس ستتخلى عن أسلحتها بالاتفاق أو بالقوة العسكرية".

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي علّق فيه على موافقة حماس الجزئية على خطة ترامب لإنهاء الحرب: "أصدرت أوامري للوفد الإسرائيلي الذي توجه لمصر لبحث خطة ترامب بإجراء مفاوضات لعدة أيام فقط".

وتوجه نتنياهو بالشكر للرئيس ترامب "على الدعم الذي قدمه في هذه الخطة"، مضيفا أن "حماس اضطرت لقبول خطة ترامب بسبب الضغط العسكري".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن أعلنت حماس قبولها بعض عناصر الخطة الأميركية.

ورحب الرئيس ترامب ببيان حماس، لكنه حذر اليوم السبت قائلا: "على حماس أن تتحرك بسرعة، وإلا فكل الرهانات ستُلغى".