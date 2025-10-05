وقالت حماس في بيان إن "استمرار قصف الاحتلال ومجازره يفضح أكاذيب نتنياهو عن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين".

ووفق بيان حماس، فإن الغارات والقصف الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط 70 قتيلا بينهم نساء وأطفال، معتبرة ذلك "تصعيدا دمويا متواصلا يفضح كذب مزاعم حكومة نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزّل".

وطالب البيان "المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرّك العاجل لحماية شعبنا وإغاثته، والضغط بكل الوسائل لوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين على قطاع غزة".

و قال نتنياهو إنه يأمل في إعلان الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة "خلال الأيام القليلة المقبلة"، مع تواصل المحادثات غير المباشرة مع حماس في مصر يوم الإثنين حول خطة أميركية جديدة لإنهاء الحرب.

وفي بيان مقتضب مساء السبت، أوضح نتنياهو أنه أرسل وفدا إلى مصر "لوضع اللمسات الفنية النهائية"، مضيفا: "هدفنا هو حصر هذه المفاوضات ضمن إطار زمني لا يتجاوز بضعة أيام".

وأكد نتنياهو في بيانه أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة شكل الظروف من أجل الإفراج عن الـ 48 رهينة المتبقين، الذين تعتقد إسرائيل أن هناك 20 من بينهم أحياء.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال مسؤول في أحد المستشفيات إن القصف الإسرائيلي على مدينة غزة "انخفض بشكل ملحوظ".

كذلك أفاد مسؤولون بقطاع الصحة في قطاع غزة بأن عشرات الأشخاص قتلوا في غارات إسرائيلية على غزة السبت،

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن القيادة السياسية في البلاد أعطته تعليمات للاستعداد للمرحلة الأولى من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.

ووفق مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن اسمه لوسائل الإعلام، فإن إسرائيل انتقلت إلى موقف دفاعي فقط داخل قطاع غزة، ولن تشن ضربات هجومية، مضيفا أن أي قوات لم تُسحب من القطاع حتى الآن.

وجاء بيان الجيش الإسرائيلي بعد ساعات من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمرا لإسرائيل بوقف القصف على غزة، وذلك بعد أن أعلنت حماس قبولها بعض عناصر خطته.

ورحب ترامب ببيان حماس، لكنه حذر يوم السبت قائلا: "على حماس أن تتحرك بسرعة، وإلا فكل الرهانات ستُلغى".

ويبدو أن ترامب مصمم على تنفيذ وعوده بإنهاء الحرب وضمان عودة جميع الرهائن قبل حلول الذكرى الثانية للهجوم الذي أشعل الصراع، والمقررة يوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن مقترح ترامب الذي كُشف عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، حظي بدعم دولي واسع.