وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي علّق فيه على موافقة حماس الجزئية على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب: "أصدرت أوامري للوفد الإسرائيلي الذي توجه لمصر لبحث خطة ترامب بإجراء مفاوضات لعدة أيام فقط".

وتوجه نتنياهو بالشكر للرئيس ترامب "على الدعم الذي قدمه في هذه الخطة".

وقال إن "حماس اضطرت لقبول خطة ترامب بسبب الضغط العسكري".

وردت حركة حماس الجمعة على خطة الرئيس الأميركي لمستقبل غزة، بما في ذلك إنهاء حرب إسرائيل على القطاع.

وقبلت الحركة بعض الأجزاء الرئيسية من خطة ترامب، مثل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين والمساعدات وجهود إعادة الإعمار ورفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.