وأضافت المصادر، أن الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني سيناقشان تهيئة الظروف الميدانية بقطاع غزة لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وأفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، ببدء تحرك وفدي إسرائيل وحماس لبدء المحادثات في القاهرة غدا الأحد وبعد غد، للتباحث حول ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل لجميع المحتجزين والأسرى طبقًا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفى وقت سابق، قال مصدر مصري مطّلع لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنّه جارٍ الإعداد لبدء مناقشة توفير الظروف الميدانية لعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وأعلنت حركة حماس، موافقتها على الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والجثامين في قطاع غزة، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس الأميركي، مطالبة بتوفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، بما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وأكدت حماس في بيان لها، أمس الجمعة، استعدادها للدخول فورا، من خلال الوسطاء، في مفاوضات لمناقشة الخطة.