وأضاف ترامب: "أقدّر أن إسرائيل أوقفت مؤقتا القصف لمنح فرصة لإتمام عملية إطلاق الرهائن واتفاق السلام".

وأكد أنه لن يتسامح مع أي وضع يمكن فيه لقطاع غزة أن يشكّل خطرا، مضيفا: "لننه العمل بسرعة وسنعامل الجميع بإنصاف".

وشدد ترامب: "على حماس التحرك بسرعة وإلا فإن كل شيء سيضيع".

وردت حركة حماس الجمعة على خطة الرئيس الأميركي لمستقبل غزة، بما في ذلك إنهاء حرب إسرائيل على القطاع.

وقبلت الحركة بعض الأجزاء الرئيسية من خطة ترامب، مثل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين والمساعدات وجهود إعادة الإعمار ورفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وأضافت الحركة أنها "تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الاسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لعملية التبادل"، مشيرة إلى استعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما جددت حماس موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على توافق وطني فلسطيني واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي".

وبحسب البيان، فإن "القضايا الأخرى المتعلقة بمستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني ترتبط بموقف وطني جامع يستند إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وستناقش من خلال إطار وطني فلسطيني تشارك فيه الحركة".