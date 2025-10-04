وقال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم إنه تقرر بدء تلقي طلبات الترشح اعتبارا من 8 أكتوبر ولمدة 8 أيام.

وأضاف أن عملية الاقتراع ستجرى للمصريين في الخارج يومي السابع والثامن من نوفمبر، وتجرى في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر والثانية في 24 و25 منه.

تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو 3 أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1 بالمئة من إجمالي المسجلين في قوائم الناخبين.