وبحسب وكالة الأنباء البحرينية: "تتابع وزارة الخارجية في مملكة البحرين التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وتعرب عن تقدير المملكة لجهود فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وتؤكد دعمها لمبادرات فخامته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

ودعت الخارجية البحرينية "جميع الأطراف إلى سرعة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في القطاع بما يضمن الإفراج الفوري والآمن عن جميع الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، والدفع بجهود احلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة".