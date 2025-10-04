من جانبه، قال موقع "يديعوت إحرنوت"، إن نتنياهو، عقد مشاورات طارئة خلال الليل بمشاركة رئيسي المؤسسة الأمنية، وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بعد تلقي رد حماس، فيما لم تتم دعوة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأعلنت حماس مساء الجمعة أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها، إنها أجرت "مشاورات معمقة داخل مؤسساتها القيادية، وواسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، وكذلك مع الوسطاء والأصدقاء"، قبل أن تتخذ موقفها من المقترح".

وأشار البيان إلى أن حماس "تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات فورا، ورفض احتلال القطاع أو تهجير سكانه".