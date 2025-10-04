وأقامت القوة الإسرائيلية حاجزا مؤقتا عند مدخل القرية، وانتشرت داخلها لنحو ساعة تقريبا، حيث رصدت مصادر محلية 6 سيارات عسكرية تتحرك في شوارعها قبل انسحابها باتجاه الجولان المحتل.

وكانت دورية إسرائيلية مؤلفة من ثماني سيارات دفع رباعي ومحمّلة بالجنود، قد توغلت الجمعة في قرية عين زيوان بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وبحسب التلفزيون السوري، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في الجنوب السوري، حيث توغّلت إحدى دورياته العسكرية، قبل أيام، في قرية المعلقة جنوبي القنيطرة، ودخلت إلى "سرية الدرعيات"، وهي موقع عسكري سوري كانت تستخدمه قوات النظام المخلوع.

وعقب سقوط النظام، لم تتوقف الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي سوريا، حيث سُجّلت توغّلات يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، مع تسجيل حالات اعتقال أُفرج عن أصحابها لاحقا، بحسب التليفزيون السوري.