وردت حركة حماس الجمعة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمستقبل غزة، بما في ذلك إنهاء حرب إسرائيل على القطاع.

وقبلت الحركة بعض الأجزاء الرئيسية من خطة ترامب، مثل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين والمساعدات وجهود إعادة الإعمار ورفض تهجير الفلسطينيين من القطاع.

تعطش ترامب

محلل الشؤون الأميركية في "سكاي نيوز عربية"، موفق حرب، أكد أن الرئيس الأميركي متعطش لإنجاز دبلوماسي كبير، فهو "يعتقد أن إطلاق سراح الرهائن في غزة، سيسجل له إنجاز كبير على مستوى الدبلوماسية الأميركية، خاصة بعد تعثر جهود إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "ترامب احتوى أي محاولة منن إسرائيل لنسف هذا الاتفاق، فسارع بإعلان أن حركة حماس وافقت على الاقتراح".

وفي حديثه لسكاي نيوز عربية، شدد حرب على أن ترامب أبلغ القادة العرب، ألا يقلقوا من بنيامين نتنياهو.

وقال حرب: "اتركوا لي نتنياهو، هذا ما قاله ترامب للقادة العرب في اللقاء الأخير".

الاتفاق لم يحمل أفكارا جديدة

وقال حرب إن الاتفاق لم يأت بأفكار جديدة، الأفكار هذه نفسها طرحت من الأسابيع الأولى للحرب".

وأضاف: "إسرائيل حصلت بالاتفاق على الرهائن، وعلى ضمانات سلب حماس من أي قوة عسكرية".

"بينما حركة حماس، حصلت على ضمانات عدم ضم الضفة الغربية من قبل إسرائيل، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا إلى الخارج".

ماذا يضمن التزام الطرفين؟

ويبقى التخوف الأكبر، من ضمان التزام الحكومة الإسرائيلية بالاتفاق.

وأكد حرب أن ضمانات ترامب للقادة العرب، بالتزام إسرائيل، هو "أنه هو الضامن لهذا الأمر، لأن وجوده في لجنة التنفيذ يعني أنه سيكون متابع لالتزام إسرائيل بالاتفاق".

أما عن بقاء حماس في المشهد، فأكد حرب أن "حركة حماس عندما تفرج عن الرهائن، لن يكون لديها أي قدرة على التفاوض، لن تكون حماس فاعلة أبدا، وستخرج من الصورة".

وأضاف: " بعدها سيأتي الدور على الجهود العربية، حيث سيكون هناك جهود عربية من أجل إعادة الإعمار وإدخال المواد الغذائية والحرص على تنفيذ الشروط الإنسانية".