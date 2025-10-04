وأكد القيادي لوكالة "فرانس برس" إن مصر "سوف تبدأ قريبا بالتحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني فلسطيني شامل بشأن الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة بما في ذلك إدارة قطاع غزة من خلال لجنة أو هيئة مستقلة مكونة من كفاءات مستقلة لإدارة القطاع بشكل مؤقت إلى حين توحيد السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك استعدادات لعقد محادثات بشأن المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، الأحد، مشيرة إلى أن مكان المحادثات سيكون على الأرجح في العريش المصرية.

وبحسب القناة، ستُعقد المحادثات على أعلى مستوى في ظل توقعات أميركية بنجاح المفاوضات وبدء المرحلة الأولى من الصفقة.

وقالت القناة إنه سيحضر المحادثات من الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومن الجانب الأميركي المبعوث ستيف ويتكوف وربما أيضا صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر.

وفي السياق، قال مصدر إسرائيلي للقناة ذاتها إنه "لا نية للانجرار إلى مفاوضات طويلة وإسرائيل ستُبدي تفهما لبعض المسائل الفنية التي قد تُطيل عملية الإفراج قليلا لما بعد 72 ساعة بشرط أن يتم خلال هذه الفترة الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء".

وأوضح: "إذا لم تتعاون حماس، يمكننا التقدم بسرعة في غزة".