وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، السبت، إن إسرائيل ستعمل "بالتعاون الكامل" مع ترامب لإنهاء الحرب وفقا لمبادئها.

وأمر ترامب إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف قطاع غزة بعدما قالت حركة حماس إنها قبلت بعض عناصر خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين وإعادة جميع الرهائن.

المرحلة الأولى من خطة ترامب