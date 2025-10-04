وكان ترامب قد أمهل حماس حتى مساء يوم الأحد للتوصل إلى اتفاق "الفرصة الأخيرة" المتمثلة في خطته لمستقبل قطاع غزة، وإلا فسوف "يندلع الجحيم" ضد مقاتلي الحركة.

لكن حماس أكدت في بيان، مساء الجمعة "استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث تفاصيل خطة ترامب".

وأضاف البيان أن الحركة "تقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية وكذا جهود الرئيس ترامب".

وتابع البيان أن حماس "تؤكد استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث التفاصيل الخاصة بخطة ترامب".

وجددت حماس في البيان "موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي".

واختتم البيان بالقول إن "ما ورد في مقترح ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني فهذا مرتبط بموقف وطني جامع واستنادا للقوانين والقرارات الدولية".

وتعليقا على إعلان حماس، قال الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية الدكتور مهند العزاوي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قرار الحركة يعد بمثابة عامل ضغط قامت باستغلاله، فمن جهة هناك الشارع الإسرائيلي الذي يريد تحرير الرهائن والجثامين، وكذلك ترامب الذي صرّح أنه يريد إعادة الرهائن الأحياء والأموات، وبالتالي "رموا الكرة في ملعب الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأوضح العزاوي أن حماس بحسب بيانها، التفت على خطة ترامب، حيث أنها طرحت رؤيتها لمستقبل قطاع غزة، ولم توافق على ما قاله الرئيس الأميركي بإخراجها من المشهد بشكل كامل.

ووفق العزاوي فإن حماس مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب لها، أرادت أن تقول للجميع أنها استجابت للعرض، وخصوصا لوجود رد فعل عربي وإسلامي ودولي سيغضب في حال عدم تجاوبها مع المقترح.

وقال الرئيس ترامب، الجمعة، إنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه: "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".

وتابع قائلا: "نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة".

وأوضح ترامب أن "هذا لا يتعلق بغزة وحدها بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط".