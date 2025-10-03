وأكدت حماس في بيان "استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث تفاصيل خطة ترامب".

وأضاف البيان إن الحركة "تقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية وكذا جهود الرئيس ترامب".

وتابع البيان أن حماس "تؤكد استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث التفاصيل الخاصة بخطة ترامب".

وجددت حماس في البيان "موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي".

واختتم البيان بالقول إن "ما ورد في مقترح ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني فهذا مرتبط بموقف وطني جامع واستنادا للقوانين والقرارات الدولية".