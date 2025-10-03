وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "أطلقوا سراح الرهائن، جميعهم، بمن فيهم جثامين القتلى، الآن! يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد في الساعة السادسة (6) مساء، بتوقيت واشنطن العاصمة. لقد وقعت كل دولة (على الخطة)".

وقال في منشوره: "لحسن حظ حماس، سيتم منحهم فرصة أخيرة. اتفقت دول الشرق الأوسط العظيمة والقوية والغنية جدا، والمناطق المحيطة بها، مع الولايات المتحدة، وبموافقة إسرائيل، على السلام، بعد 3 آلاف عام في الشرق الأوسط".

وتابع: "هذه الصفقة تنقذ أيضا حياة جميع مقاتلي حماس المتبقين. تفاصيل الوثيقة معروفة للعالم، وهي صفقة عظيمة للجميع. سيكون لدينا السلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى. العنف وسفك الدماء سيتوقف".

وذكر ترامب: "كـقصاص على هجوم 7 أكتوبر قتل بالفعل أكثر من 25 ألفا من حماس. معظم الباقين محاصرون عسكريا، ينتظرون فقط أن أعطي كلمة اذهب، لتضيع حياتهم بسرعة".

واستطرد: "أما البقية، فنحن نعلم أين ومن أنتم، وسيتم اصطيادكم وقتلكم".

وأضاف محذرا: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فستندلع جميع أشكال الجحيم، بشكل لم يره أحد من قبل، ضد حماس. وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى".

وطلب ترامب من "جميع الفلسطينيين الأبرياء مغادرة هذه المنطقة التي قد تشهد موتا كبيرا في المستقبل على الفور إلى أجزاء أكثر أمانا من غزة. سيتم توفير الرعاية الجيدة للجميع من قبل أولئك الذين ينتظرون المساعدة".

وفي وقت سابق من الجمعة، قال قيادي في حماس إن الحركة تحتاج المزيد من الوقت لدراسة خطة ترامب المثيرة للجدل.

وأوضح القيادي لوكالة "فراس برس": "حماس لا زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".

وتنص الخطة التي كشفها ترامب، الإثنين، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي النزاع على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وتتألف الخطة من 20 بندا، منها أيضا نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وذكر مصدر قريب من حماس الأربعاء لـ"فرانس برس"، أن الحركة تسعى لتعديل بعض البنود، بينها بند نزع السلاح وإبعاد كوادر من حماس والفصائل من القطاع.

وأضاف أن حماس "أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ولعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار عبر عمليات اغتيال داخل وخارج غزة".