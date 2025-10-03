ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "معاريف" بالتعاون مع معهد "لازار ريسيرتش"، فإن هناك تقارب شديد في شعبية نتنياهو وبينيت في حال جرت انتخابات مباشرة على منصب رئيس الوزراء، إذ حصل نتنياهو على دعم 51 بالمئة من المشاركين، مقابل 49 بالمئة لبينيت.

وفي مواجهة أخرى، تفوق نتنياهو على رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بفارق 13 نقطة، حيث حصل على 49 بالمئة مقابل 36 بالمئة لآيزنكوت.

بينيت الأوفر حظا لقيادة المعارضة

وحصل الائتلاف بقيادة نتنياهو على 49 مقعدا، بزيادة مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق، بينما حصدت المعارضة 61 مقعدا، من دون احتساب الأحزاب العربية التي حافظت على 10 مقاعد.

وحقق حزب بينيت، المنتمي للمعارضة، أكبر تقدم بين الأحزاب، حيث ارتفع من 20 إلى 22 مقعدا، في المقابل تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو بمقعد واحد إلى 25، رغم بقائه الحزب الأكبر من حيث عدد المقاعد.

وأشار الاستطلاع إلى أن بينيت هو الخيار المفضل لقيادة المعارضة، حيث اختاره 23 بالمئة من المشاركين، و37 بالمئة من ناخبي المعارضة، وحل آيزنكوت في المرتبة الثانية بنسبة 11 بالمئة و16 بالمئة من معسكر المعارضة.

دعم خطة ترامب بشأن غزة

من جانب آخر، قال 66 بالمئة من المشاركين إنهم يؤيدون خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مقابل 11 بالمئة عارضوها، و23 بالمئة لم يحددوا موقفهم.

وحظيت الخطة بدعم 74 بالمئة من ناخبي المعارضة، و61 بالمئة من مؤيدي الائتلاف، في حين عارضها 14 بالمئة من الأخير، وبقي 26 بالمئة من دون موقف واضح.

ورغم ذلك، قال 41 بالمئة من المشاركين إن احتمالات تنفيذ الخطة "متوسطة"، بينما رأى 30 بالمئة أن الفرص "ضعيفة"، و14 بالمئة قالوا إن فرص التنفيذ "مرتفعة"، وامتنع 15 بالمئة عن إبداء رأيهم.