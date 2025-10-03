وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور عبر "إكس": "تتخذ التدابير لإنهاء استفزاز (الأسطول) وإنجاز طرد المشاركين في هذه المهزلة"، وفق تعبيرها.

وأكدت الوزارة "طرد 4 مواطنين إيطاليين، والآخرون بصدد الطرد"، مضيفة أن إسرائيل "تريد الانتهاء من هذه التدابير بأسرع وقت ممكن".

وجاء البيان بعدما اعترضت إسرائيل، الجمعة، آخر مراكب الأسطول الذي كان يريد كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأعلن نشطاء من "أسطول الصمود"، الذي حاول الإبحار نحو قطاع غزة حاملا مساعدات إنسانية، الجمعة، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت آخر قواربه قبيل وصوله إلى ساحل غزة.

وقال منظمو الأسطول في بيان: "تم اعتراض قارب مارينيت، آخر قارب متبق من أسطول الصمود العالمي".

وأظهر مقطع فيديو نشرته المجموعة المؤيدة للفلسطينيين اقتراب زورق إسرائيلي من قارب النشطاء، قبل أن ينتهي المقطع بلحظة صعود الجنود إلى متنه.

وبحسب تقارير، واجه القارب مشاكل تقنية وكان متأخرا عن بقية القوارب في الأسطول.

يأتي ذلك في وقت بدأ به عدد من نشطاء الأسطول إضرابا عن الطعام، احتجاجا على اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفنهم وإيقافهم.

واعترضت البحرية الإسرائيلية جميع سفن الأسطول الـ42.