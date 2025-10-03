وقالت الأمم المتحدة إنه لا وجود لمكان آمن للفلسطينيين الذين أُمروا بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها إسرائيل في الجنوب هي "أماكن للموت".

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، للصحفيين في جنيف، متحدثًا من قطاع غزة: "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب سخيفة".

وأشار إلدر إلى أن "القنابل تُلقى من السماء بشكل متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت كملاجئ مؤقتة تُحول بانتظام إلى ركام، والخيام... تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج".

وقال إن الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط شح المواد الطبية واكتظاظ مجمع ناصر الطبي في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من الشمال.

وذكر إلدر، للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من غزة "لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أبدا أسوأ مما هو عليه الآن. في مجمع ناصر، نرى ممرات المستشفى مكتظة بالنساء اللاتي وضعن للتو".

يشار إلى أن قطاع غزة، الذي فرضت إسرائيل حصارا مطبقا عليه خففته قليلا نهاية مايو، يعاني من أزمة إنسانية كارثية فيما المساعدات الإنسانية التي تدخله غير كافية بتاتا بحسب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

وأسفرت الحرب العنيفة المتواصلة في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني بحسب أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.

مقتل 15 فلسطينيا

واليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل 15 فلسطينيا، بينهم 11 في مدينة غزة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق منذ فجر اليوم.

التفاصيل المتعلقة بمدينة غزة: