وأضاف في تصريحات أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: "نجتمع معهم. ننسق مع الأشقاء في قطر وأيضا مع زملائنا في تركيا من أجل إقناع حماس الرد بالإيجاب على هذه الخطة".

وتابع عبد العاطي: "نحن حذرون للغاية ونتحدث مع حماس الآن لمعرفة رد فعلهم على هذه الخطة".

وحذر قائلا: "إذا رفضت حماس خطة ترامب فسيكون الوضع صعبا للغاية وسيحدث تصعيد".

وفي السياق ذاته، قال الوزير إن مصر لن تسمح بتهجير سكان غزة "تحت أي ظرف من الظروف".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نشر يوم الإثنين خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

وذكر مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة ترامب، ومن بينها نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع.