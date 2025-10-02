وأوضح رشوان أن القاهرة والدوحة، ومعهما أنقرة التي انضمت لاحقاً، يقومون بدور وساطة محوري.

وأكد أن ما يصدر عن هذه الوساطات من توصيات ونصائح "ينبع من إخلاص ودعم حقيقي"، لافتاً إلى أن قبول حماس للخطة سيكون موضع دراسة جادة في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الخطة لم تولد من فراغ، بل تبلورت من خلال محطات دبلوماسية عدة، بدءاً من مؤتمر الدوحة، مروراً بالقمة العربية الإسلامية، ثم لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع الرئيس الأميركي.

واعتبر رشوان أن البنود الأساسية، مثل رفض التهجير وضمان حق العودة الطوعي، تمثل ضربة للفكرة الصهيونية التي تنفي وجود الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن هذه النقاط تعكس التزاماً سياسياً ملموساً.

وتطرق رشوان إلى الانقسامات داخل حركة حماس، مؤكداً أن وجود أجنحة مختلفة داخلها أمر واقع، لكنه أشار إلى أن غياب عدد كبير من القيادات في الداخل والخارج قد يجعل فرص التوصل إلى اتفاق داخل الحركة "أكثر يسراً"، على الرغم من احتمالية رفض بعض الفصائل الصغيرة. ورجّح أن تعلن الحركة موافقتها على الخطة مع بعض الملاحظات، معتبراً أن البدء بالرفض لم يعد الخيار الأقوى.

وبشأن بيان أصدره ما يعرف بـ"تيار التغيير" داخل جماعة الإخوان، والذي وصف الخطة بأنها "خيانة"، اعتبر رشوان أن البيان "أحمق" ويستهدف إثارة الشارع العربي لأغراض داخلية، مؤكداً أن مثل هذه المواقف قد تنقلب على أصحابها إذا قبلت حماس بالخطة.

وفيما يتعلق بالضمانات الأميركية، أوضح رشوان أنه لا يمتلك معلومات يقينية، لكنه أشار إلى أن بيانات وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية، إلى جانب منشور للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عكست ترحيباً بالخطة واعتبارها أساساً للحل.

ولفت إلى أن هذه المواقف لم تكن لتصدر لولا وجود تفاهمات وضمانات ضمنية على وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة في حال قبول حماس.

وحذّر رشوان من أن رفض حماس للخطة قد يفتح "أبواب الجحيم" أمام المنطقة، موضحاً أن التهجير يمثل خطاً أحمر للأمن القومي المصري كما أكد الرئيس السيسي مراراً.

وأكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه ستكون له تداعيات خطيرة على مصر والأردن والمنطقة بأكملها، معتبراً أن المخاطر ليست على الفلسطينيين وحدهم بل على الاستقرار الإقليمي برمته.

واختتم رشوان بالتأكيد على أن الخطة تتيح «فرصاً حقيقية» يجب اقتناصها، سواء في إدخال المساعدات الإنسانية أو إعادة إعمار غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والأونروا، مشدداً على أن المشوار طويل، لكن الحفاظ على الشعب الفلسطيني ومنع التهجير أولوية مطلقة، بعيداً عن لغة التهديد باستخدام القوة.