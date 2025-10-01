وفي تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، حذر رشوان من أن رفض حماس للخطة ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإقليمي.

وفي السياق ذاته، أكد المسؤول أن أي تهديد للأمن القومي المصري "سيفتح الأبواب على جحيم إقليمي".

كما وصف بيانات التيارات الإخوانية بشأن خطة ترامب بأنها "حمقاء"، مشددا على أن "التعامل مع المرحلة المقبلة يتطلب واقعية سياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتنص خطة ترامب التي كشف عنها الإثنين ووافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتألف الخطة من 20 بندا منها أيضا نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتنسحب إسرائيل تدريجيا من القطاع بموجب الخطة، إلا أنها تحتفظ "بحزام أمني"، وفق الخطة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفادت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميريكة أن حركة حماس أبدت انفتاحا على خطة ترامب، لكنها طلبت مهلة إضافية لدراسة تفاصيلها، في ظل ضغوط مكثفة من دول عربية وإسلامية لإقرار المقترح.

وبحسب وسطاء مطلعين على المحادثات، أعربت الحركة عن تحفظات على عدة بنود، أبرزها الشرط المتعلق بنزع سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية، وهو مطلب سبق أن رفضته مرارا.

كما أبلغت الحركة الوسطاء بصعوبة تنفيذ بند الإفراج عن جميع الرهائن البالغ عددهم 48 خلال 72 ساعة، مشيرة إلى أنها فقدت الاتصال بعدد من الفصائل المسلحة الأخرى التي تحتجز بعضهم.