وقال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد جدد التأكيد على دعم قطر لجهود إحلال السلام.

وأضاف: "أعرب أمير قطر عن ثقته في قدرة الدول الداعمة لخطة ترمب على الوصول لتسوية تضمن الأمن بالمنطقة، وتصون حقوق الفلسطينيين".

وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، واستعراض "العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين في مختلف مجالات الشراكة والتعاون الثنائي"، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من الأربعاء، رحبت قطر بتوقيع ترامب أمرا تنفيذيا، يؤكد أن أي هجوم مسلح على أراضيها يعتبر تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.

وقال بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية، إن "دولة قطر ترحب بتوقيع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يؤكد أن أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية تعد الأمر التنفيذي تجسيدا للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة، القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين، كما تعتبره خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين".