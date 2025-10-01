وجاء في المرسوم الذي وقعه دونالد ترامب بتاريخ الاثنين أن "سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي".

وينص الأمر التنفيذي على أن أي هجوم على قطر سيعامل على أنه "تهديد لسلامة وأمن الولايات المتحدة".

كما نص على أنه "في حال وقوع مثل هذا الهجوم، تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة - بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، والعسكرية عند الضرورة - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، ولاستعادة السلام والاستقرار".