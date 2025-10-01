ووقع الحادث أثناء عمليات ترميم المبنى، حيث انهار السقف بشكل جزئي.

وأوضح الدفاع المدني أن عاملين لا يزالان تحت الركام، حيث تستمر عمليات البحث والإنقاذ، وسط تحديات كبيرة بسبب احتمال انهيارات أخرى أثناء العمل.

وأوضح مدير مديرية الدفاع المدني في دمشق أنه "لا يمكن استخدام المعدات الثقيلة مثل الرافعات التلسكوبية في عمليات الإنقاذ، نظرا لمخاطر انهيار المبنى بالكامل".

وكان الدفاع المدني ذكر أن الانهيار الجزئي وقع أثناء أعمال ترميم في مبنى السرايا، مشيرة إلى أن هناك عددا من الجرحى وعمالا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.