وقالت مصادر محلية إن الحادث ناجم عن انفجار مخلفات حرب قرب إحدى المدارس، تحديدا في الجانب السوري من الحدود، في محيط معبر جوسية بأقصى شمال شرق لبنان.

وأفادت معلومات بأن الانفجار أسفر عن مقتل شخص على الأقل من القوات السورية، في حين لم تصدر بعد بيانات رسمية حول الحادث.

وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن انفجار صاروخ من مخلفات الحرب، قرب مدرسة جوسية على الجهة السورية من الحدود.