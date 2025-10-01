ومن المقرر أن يتسلم زيني (51 عاما) منصبه في 5 أكتوبر الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويأتي هذا التعيين بعد جدل استمر شهورا حول المنصب الحساس، حتى قبل أن يعلن نتنياهو في مايو الماضي ترشيح زيني.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا أثارت تساؤلات بشأن قانونية اختيار نتنياهو لرئيس الشاباك، محذرة من تضارب محتمل للمصالح على خلفية تحقيقات يجريها الجهاز مع أعضاء من طاقم نتنياهو.

وشغل زيني سابقا عدة مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي، وسيخلف الرئيس السابق للشاباك رونين بار، الذي اتسمت ولايته بصدامات متكررة مع نتنياهو، الذي أقاله بدعوى فقدان الثقة، قبل أن يتراجع تحت ضغط الانتقادات العامة.

وفي يونيو، أعلن بار استقالته، متحملا مسؤولية شخصية عن فشل الجهاز في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وقال نتنياهو، إن ما بعد 7 أكتوبر يتطلب رئيسا للشاباك من خارج الجهاز، مشيدا بما وصفه بـ"تفكير زيني المستقل".