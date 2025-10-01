ونقلت شبكة سي بي سي نيوز عن مصدر مطلع، أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تميل إلى قبول خطة ترامب، وستقدم ردها إلى الوسطاء المصريين والقطريين اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة جيروساليم بوست، إن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة غير قابلة للتفاوض، مضيفا: "يجب أن يكون هذا مجرد رد بنعم أو لا من حماس".

وتوقع مسؤولون إسرائيليون ومصادر مطلعة على المحادثات للصحيفة الإسرائيلية، أن يكون رد حماس النهائي "نعم"، ولكن مع تحفظات كبيرة.

وذكرت جيروساليم بوست، أن المصادر ترى أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية ستكون مسألة الانسحاب الإسرائيلي من غزة.

وأوضح أحد المصادر: "لا تحدد خطة ترامب أي تواريخ لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. حماس تريد جدولا زمنيا محددا".

ومن المتوقع أيضا، أن تطرح نقاط خلافية أخرى، بحسب الصحيفة، بما في ذلك المطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن خلال 72 ساعة، ومسألة الحكم في غزة، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

ووفقا للمسؤولين، من المرجح أن تقدم حماس اعتراضات أو تطلب توضيحات بشأن هذه القضايا.