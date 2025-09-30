وذكرت الشرطة في بيان: "تم خلال شهر أغسطس الماضي اعتقال ماور كرينغل (26 عاما، من حولون) بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية مرتبطة بالاتصال مع جهات استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية بتوجيهها".

وتابعت: "كشفت التحقيقات أنه منذ بداية عام 2025 كان كرينغل على اتصال مع جهات استخبارات إيرانية ونفذ بتعليماتها سلسلة من المهام الأمنية، بينها مهام تصوير لقواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل".

وأكملت: "كما تبين من التحقيق أن كرينغل كان على اتصال مع جهات مرتبطة بـVIPemployment التابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني وتعمل على محاولة تجنيد إسرائيليين عبر الشبكة. مقابل تنفيذ المهام الأمنية حصل كرينغل على أموال بعملات مشفرة".

وأضافت: "حاول كرينغل تجنيد آخرين لتنفيذ مهام لصالح الاستخبارات الإيرانية، ومع تطور التحقيق تم اعتقال مشتبه آخر هو طال عمريم (26 عاما، من حولون) بشبهة الاتصال مع عميل أجنبي وتنفيذ مهام بتوجيهه".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن كرينغل "كان جندي احتياط وقت ارتكاب هذه الجرائم"، مشيرة إلى أنه "لجأ إلى الإيرانيين بمبادرة شخصية".