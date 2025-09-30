وأفاد الجيش بأن الضربة استهدفت محمد عباس شعشوع المسؤول عن القصف المدفعي في منطقة سحمر، إضافة إلى تصفية محمد حسين ياسين، وهو قيادي بارز في الوحدة المدفعية التابعة للحزب في منطقة شقيف.

وذكر البيان أن "شعشوع كان وراء إطلاق قذائف صاروخية متعددة تجاه منطقتي كريات شمونا وهضبة الجولان، وعمل مؤخرا على إعادة بناء بنية تحتية في جنوب لبنان وتنفيذ مخططات تهدد القوات الإسرائيلية".

وبحسب البيان فقد "شارك محمد حسين ياسين في تخطيط وتنفيذ عمليات ضد منطقة إصبع الجليل وكريات شمونا، وساهم في إعادة بناء قدرات التنظيم ونقل وسائل قتالية إلى جنوب الليطاني".

وأكد الجيش أن أنشطة حزب الله تمثل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مشددا على أن قواته ستواصل العمل لإزالة أي تهديد على أمن الدولة.

في المقابل، أكدت السلطات اللبنانية مرارا أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية ما تزال تتمركز في 5 نقاط استراتيجية جنوب لبنان، بما في ذلك الجزء الشمالي من قرية الغجر، الأمر الذي تعتبره السلطات اللبنانية احتلالا مستمرا وانتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.