وقال نتنياهو في الفيديو الذي نشره على صفحته في "إكس": "لقد كانت زيارة تاريخية. بدلا من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور، ونجحنا في عزلها".

وأضاف نتنياهو: "الآن، يضغط العالم أجمع على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع ترامب، لإعادة جميع الأسرى"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الذي نشر الفيديو أيضا.

وتابع قائلا: "سنعارض قيام دولة فلسطينية، لأن ذلك سيكون بمثابة مكافئة للإرهاب".

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، شدّد نتنياهو على أنه لن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في قطاع غزة من دون تغيير جذري.

وأكد نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب أنه "سيكون لغزة إدارة مدنية وسلمية لن تقودها لا حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وأضاف مخاطبا ترامب: "بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، أقدر موقفكم الصلب لجهة أنه لن يكون لها أي دور في غزة من دون أن تشهد تحولا فعليا وجذريا وحقيقيا".

ووفق نتنياهو فإن إسرائيل "ستحتفظ بالمسؤولية عن الأمن" في قطاع غزة بموجب الخطة الأميركية للسلام، محذرا من أن الدولة العبرية "ستنهي المهمة" إذا رفضت حماس الخطة.

وتابع نتنياهو قائلا: "سيتم نزع سلاح حماس. غزة ستكون خالية من السلاح. ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية عن الأمن، بما يشمل منطقة أمنية في المستقبل المنظور. انسحاب إسرائيل مرتبط بحجم نزع سلاح حماس".

واختتم تصريحاته قائلا: "إذا رفضت حماس خطتك، سيدي الرئيس، أو إذا ادعت القبول بها ثم بذلت كل ما في وسعها لمواجهتها، فستنهي إسرائيل المهمة بنفسها. يمكن القيام بذلك في شكل سهل، أو يمكن القيام به في شكل صعب، ولكنه سيُنجز".

ونشر البيت الأبيض خطة ترامب المكونة من 20 بندا والتي تدعو إلى وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع الفلسطيني ونزع سلاح حماس وحكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

وصرّح ترامب قائلا: "أريد أيضا أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على موافقته على الخطة وعلى ثقته بأننا إذا عملنا معا، يمكننا أن نضع حدا للموت والدمار الذي شهدناه لسنوات وعقود وحتى قرون عديدة، وأن نبدأ فصلا جديدا من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها".