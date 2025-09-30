وفي مدينة تل أبيب الساحلية، رفع متظاهرون العلمين الأميركي والإسرائيلي ولافتات تحمل صورا لوجوه الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وقالت حانا كوهين، عمّة الرهينة عنبار هايمن المحتجزة جثتها في قطاع غزة "أنا أكثر تفاؤلا، رغم أنني لا أزال خائفة قليلا من أن أكون قد بالغت".

وأضافت: "أخاف من أن أشعر بخيبة أمل مرة أخرى، خائفة حقا لأننا عانينا كثيرا من اتفاقيات انتهت بانفجارها في وجوهنا وفشلها".

وشهدت أشهر الحرب جولات عدة من المفاوضات غير المباشرة التي فشلت في تحقيق اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

بدوره، بدا غال غورين الذي فقد والديه إبان هجوم السابع من أكتوبر حذرا في التعبير عن أي أمل، حيث قال لـ"فرانس برس": "نحاول أن نكون متفائلين اليوم... كنا سعداء جدا لسماع ما قاله ترامب. كنا سعداء لأنه التفت إلينا وسمع نداءاتنا لإنهاء هذه الحرب وإعادة جميع الرهائن".

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخطف 251 شخصا خلال الهجوم، لا يزال 47 منهم محتجزين، من بينهم 25 قضوا وفقا للجيش الإسرائيلي.

وقُتل 66055 فلسطينيا على الأقل، معظمهم من المدنيين، في غزة جراء الحملة العسكرية التي باشرها الجيش الإسرائيلي عقب الهجوم، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتنص الخطة التي نشرها البيت الابيض على وقف فوري للحرب والإفراج بعد 72 ساعة من موافقة إسرائيل العلنية على الاتفاق عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، ثم إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين لديها محكومين بالمؤبد.

كما تنص على أن تكون غزة منزوعة السلاح وتحكمها لجنة انتقالية مؤلفة من فلسطينيين تكنوقراط وخبراء دوليين بإشراف مجلس إدارة يرأسه ترامب، من دون أي دور بتاتا فيها لحركة حماس.

وتسلمت حماس من الوسيطين القطري والمصري نصّ الخطة، وفق ما ذكر مسؤول لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومدير المخابرات العامة المصرية محمود رشاد "التقيا للتوّ مفاوضي حماس وسلّموهم خطة العشرين نقطة"، مضيفا أن مفاوضي حماس سيدرسون الخطة "بحسن نيّة" ويردّون عليها.

وكان منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، قد أشاد مساء الإثنين، بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واعتبر أنها "تاريخية" داعيا إلى ممارسة ضغط دولي على حركة حماس للموافقة عليها.

وذكر المنتدى في بيان: "هذا اتفاق تاريخي سيسمح لشعبنا بالتعافي، وإنهاء الحرب، ورسم مستقبل جديد للشرق الأوسط"، مشيدا بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الخطة.

وأضاف البيان: "يجب على العالم أن يمارس أقصى درجات الضغط لضمان التزام حماس بهذه الفرصة التاريخية للسلام".