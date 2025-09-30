واعتبر الأمين العام لحركة "الجهاد" زياد النخالة أن خطة ترامب بشأن غزة والتي كشف عنها الإثنين، هي "وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني".

وقال النخالة في بيان صادر عن الحركة "ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي بين ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هو اتفاق أميركي - إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل، وهو وصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني... وصفة لتفجير المنطقة".

وفي سياق متصل، قال مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز الإثنين إن رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية أطلعا حركة حماس على خطة ترامب المكونة من 20 بندا بشأن غزة.

وأضاف المسؤول أن مفاوضي حماس أبلغوا الوسطاء بأنهم سيدرسون الخطة بحسن نية وسيقدمون ردا عليها.

وأعلن الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في غزة.

ووضع ترامب خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.

وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك.

كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للخطة.

ووفق ترامب فإن إسرائيل ستحظى بـ"الدعم الكامل" من الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات لهزيمة حماس إذا لم تقبل اتفاق السلام المقترح.

من جانبه، قال نتنياهو: "إذا رفضت حماس خطتكم، سيدي الرئيس، أو إذا زعمت قبولها ثم قامت بكل ما من شأنه تقويضها، فإن إسرائيل ستنجز المهمة بنفسها. يمكن القيام بذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، لكن المهمة ستُنجز".

ودعا الرئيس الأميركي الشعب الفلسطيني إلى تحمل المسؤولية "عن مصيره" وتبني مقترحه للسلام.

ورغم أن حماس كانت قد أعلنت في السابق استعدادها للتنحي عن إدارة قطاع غزة، فإنها رفضت نزع سلاحها، وهو مطلب لطالما أصرّ عليه نتنياهو كجزء من أي هدنة طويلة الأمد لإنهاء الحرب.