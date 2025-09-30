وقال بيني غانتس العضو في الكنيست الإسرائيلي الإثنين في منشور على منصة إكس إن اقتراح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في قطاع غزة فرصة لتحرير الرهائن المحتجزين هناك وحماية أمن إسرائيل.

ويتزعم غانتس المعارض حزب أزرق أبيض الذي يشغل ثمانية مقاعد من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

وأيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مقترح ترامب أيضا في منشور على منصة إكس، حيث قال إن "خطة ترامب هي الأساس الصحيح للتوصل إلى صفقة الرهائن وإنهاء الحرب".

وأشاد منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، مساء الإثنين، بخطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، واعتبر أنها "تاريخية" داعيا إلى ممارسة ضغط دولي على حركة حماس للموافقة عليها.

وأفاد المنتدى في بيان: "هذا اتفاق تاريخي سيسمح لشعبنا بالتعافي، وإنهاء الحرب، ورسم مستقبل جديد للشرق الأوسط"، مشيدا بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الخطة.

وأضاف البيان: "يجب على العالم أن يمارس أقصى درجات الضغط لضمان التزام حماس بهذه الفرصة التاريخية للسلام".

وأعلن نتنياهو عن دعمه لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب: "سيكون لغزة إدارة مدنية وسلمية لن تقودها لا حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وتابع نتنياهو مخاطبا ترامب: "بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، أقدر موقفكم الصلب لجهة أنه لن يكون لها أي دور في غزة من دون أن تشهد تحولا فعليا وجذريا وحقيقيا".

ووفق نتنياهو فإن إسرائيل "ستحتفظ بالمسؤولية عن الأمن" في قطاع غزة بموجب الخطة الأميركية للسلام، محذرا من أن الدولة العبرية "ستنهي المهمة" إذا رفضت حماس الخطة.

وحسبما ذكر نتنياهو فإنه: "سيتم نزع سلاح حماس. غزة ستكون خالية من السلاح. ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية عن الأمن، بما يشمل منطقة أمنية في المستقبل المنظور. انسحاب إسرائيل مرتبط بحجم نزع سلاح حماس".

واختتم تصريحاته قائلا: "إذا رفضت حماس خطتك، سيدي الرئيس، أو إذا ادعت القبول بها ثم بذلت كل ما في وسعها لمواجهتها، فستنهي إسرائيل المهمة بنفسها. يمكن القيام بذلك في شكل سهل، أو يمكن القيام به في شكل صعب، ولكنه سيُنجز".

ونشر البيت الأبيض خطة ترامب المكونة من 20 بندا والتي تدعو إلى وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع الفلسطيني ونزع سلاح حماس وحكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

وصرّح ترامب قائلا: "أريد أيضا أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على موافقته على الخطة وعلى ثقته بأننا إذا عملنا معا، يمكننا أن نضع حدا للموت والدمار الذي شهدناه لسنوات وعقود وحتى قرون عديدة، وأن نبدأ فصلا جديدا من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها".