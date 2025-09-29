وقال المنتدى في بيان: "هذا اتفاق تاريخي سيسمح لشعبنا بالتعافي، وإنهاء الحرب، ورسم مستقبل جديد للشرق الأوسط"، مشيدا بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الخطة.

وأضاف البيان: "يجب على العالم أن يمارس أقصى درجات الضغط لضمان التزام حماس بهذه الفرصة التاريخية للسلام".

وأعلن نتنياهو عن دعمه لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مضيفا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي: "إذا رفضت حماس خطتك، سيدي الرئيس، أو إذا ادعت القبول بها ثم بذلت كل ما في وسعها لمواجهتها، فستنهي إسرائيل المهمة بنفسها. يمكن القيام بذلك في شكل سهل، أو يمكن القيام به في شكل صعب، ولكنه سيُنجز".

وتابع: "سيتم نزع سلاح حماس. غزة ستكون خالية من السلاح. ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية عن الأمن، بما يشمل منطقة أمنية في المستقبل المنظور. كذلك، ستكون لغزة إدارة مدنية سلمية لا تديرها حماس ولا السلطة الفلسطينية".

من جهته، ذكر ترامب أن "اليوم هو يوم تاريخي"، مشيرا إلى أنه متفائل بالحصول على جواب "إيجابي" من حماس بشأن الخطة.