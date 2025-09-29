وذكرت المصادر أن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أبلغ نتنياهو بموقف دولة الإمارات إزاء خطة ترامب، وذلك خلال اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة.

وبحسب مصادر "رويترز" فقد أكد الشيخ عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات تدعم الخطة الأميركية، واصفا إياها بأنها تقدم فوائد كبيرة لجميع الأطراف.

وأضافت "رويترز" أن الإمارات حذّرت نتنياهو من أن ضم الضفة الغربية سيغلق الباب أمام المزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية والإسلامية.