وأصدرت وزارة الري السودانية إنذارا أحمر محذرة من حدوث فيضانات واسعة، لكن الساعات الماضية شهدت انحسارا في منسوب النيل الأزرق في حين بقي منسوب النيل الأبيض عند مستوياته المرتفعة.

وقبل الانحسار الأخير، تأثرت مناطق في جنوب النيل الأزرق وولايتي سنار والجزيرة الواقعتان على ضفاف النيل الأزرق، دون أن تسجل اي خسائر في الأرواح حتى الآن.

ولم تقتصر الفيضانات على المناطق الواقعة على النيل الأزرق فقط، بل شهدت مناطق في جنوب الخرطوم فيضانات ايضا بسبب ارتفاع مناسيب النيل الأبيض الذي يأتي من بحيرة فكتوريا في أوغندا.

وقال سكان في منطقة "الكلاكلة" إن المياه غمرت عددا من البيوت هناك.

وجددت موجة الفيضانات الحالية الجدل بشأن التأثيرات المحتملة لسد النهضة الأثيوبي الواقع على على النيل الأزرق على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية والذي افتتح رسميا في 9 سبتمبر.

ويحتجز سد النهضة الذي تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، المياه القادمة من الهضبة الإثيوبية خلال فترة الفيضان الممتدة من يوليو إلى أكتوبر.

وأثار احتجاز المياه في منطقة السد خلال أشهر الفيضانات الثلاث الماضية وتدفق كميات كبيرة من المياه تصل الى 750 مليون متر مكعب عبر بوابات التصريف، مخاوف من تأثيرات محتملة على السودان، خصوصا في ظل تراجع القدرة التخزينية لسدي الروصيرص وسنار السودانيان الواقعان على النيل الأزرق الى اقل من 300 مليون متر مكعب.

لكن البعض يرى أن الفيضانات الحالية هي تكرار لموجات مشابهة حدثت خلال السنوات الماضية التي سبقت بدء تشغيل السد، مشيرين إلى أنها تشمل مناطق في النيل الأبيض وليست لها علاقة مباشرة مع النيل الأزرق المنحدر من منطقة السد.

تذبذب المنسوب

ووفقا لأحمد آدم خبير السدود والوكيل السابق في وزارة الري السودانية فقد انخفض الايراد الواصل من سد النهضة لأول منذ افتتاحه من 738مليون متر مكعب يوم الأحد إلى 699 مليون متر مكعب يوم الإثنين.

وفي المقابل، ظلت إيرادات النيل الأبيض في ارتفاع مستمر طوال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يفسر تأثر المناطق الواقعة جنوب الخرطوم بالفيضانات أكثر من غيرها من مناطق الخرطوم الأخرى.

وارتفع متوسط إيرادات النيل الأبيض إلى نحو ضعف المتوسط السنوي البالغ نحو 29 مليار لتصل إلى حدود 58 مليار متر مكعب وهي اعلى بكثير من معدلات ايراد النيل الأزرق.

وأشار آدم إلى أن أثيوبيا رفعت منسوب سد النهضة في يوم افتتاح السد الى 640 مليون متر مكعب وهو ما أدى إلى زيادة تصاعدية في الوارد إلى السودان من 140 مليون متر مكعب حتى وصل إلى مستوى 738 مليون متر مكعب.

وقال آدم: "ملء خزان سد النهضة في هذا التوقيت تسبب في فيضانات في غير موعدها المعتاد.. ليس من الحكمة ملء السد في زمن الخريف لأنه لا يمكن التحكم في مستويات الأمطار".

جدل سد النهضة

لم تقتصر الفيضانات على المناطق الواقعة على النيل الأزرق فقط، بل كانت أكثر تأثيرا في مناطق جنوب الخرطوم الممتدة على النيل الأبيض الذي يأتي من اتجاه الجنوب وينبع من بحيرة فكتوريا في أوغندا.

وفي ظل جدل متزايد عن دور سد النهضة في الفيضانات الحالية يرى البعض أنها ليست جديدة وهي تكرار لما حدث خلال السنوات الماضية، مشيرين الى أن تأخرها في هذه المرة قد يكون مرتبط بتأخر هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو في منطقة بحيرة فكتوريا منبع النيل الأبيض، في حين اعتبرها اخرون احدى التداعيات السلبية لسد النهضة، وغياب التنسيق بين السودان وأثيوبيا في مسألة تشغيل سد النهضة.

وقبل بدء تشغيل سد النهضة شهد السودان في الأعوام الثلاث الماضية موجات فيضانات عارمة ادت إلى مقتل المئات وتدمير آلاف البيوت.

وفي هذا السياق، يشدد المهندس نبيل النوراني إلى ضرورة وجود تنسيق كامل بين الجانبين الأثيوبي والسوداني بشأن إدارة فتح بوابات سد النهضة، ويشير إلى وجود أطر تعاون في وقت سابق في هذا الجانب.

وأوضح لموقع "سكاي نيوز عربية": "ليس لدى إثيوبيا مشكلة في التنسيق، بل أن الأمر مضى لأبعد من ذلك حيث كشف وزير الري السوداني السابق عن مشاركة الوزارة في دورات تدريبية بهذا الخصوص".

وأكد النوراني على الفوائد العديدة التي يمكن ان يجنيها السودان من سد النهضة من حيث زيادة الدورة الزراعية وتنظيم جريان النيل الأزرق وتوفير طاقة كهربائية بأسعار رخيص، لكنه ربط تحقيق ذلك بوجود تنسيق محكم في عملية التشغيل والتصريف يجنب السودان أي تبعات سلبية.