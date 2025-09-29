وأشار الرئيس اللبناني إلى أن جهود الجيش والقوى الأمنية كانت السبب في استعادة لبنان لأمانه واستقراره، مؤكدا أنه لولا سهرهم على أمن المواطنين وحماية المجتمع بكل مكوناته لما كان البلد في وضعه الحالي.

وشدد على أنه ليس مقبولا توجيه أي انتقاد أو استهداف للجيش والقوى الأمنية، مضيفا أن هذه المؤسسات تعمل بتنسيق كامل وتعاون مطلق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وأداء مهامها الأمنية بكل التزام ومسؤولية.