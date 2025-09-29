وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الإمارات، لدى وصوله والوفد المرافق مطار القاهرة الدولي، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ورحب الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، برئيس دولة الإمارات، وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد، خلال الزيارة وفد يضم كلا من، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في دولة الإمارات.