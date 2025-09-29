وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا انشطاريا متعدد الرؤوس من طراز فلسطين-2 نحو أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، وحقق إصابات دقيقة"، مضيفا أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرتين مسيرتين "هدفين حيويين" في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي إسرائيل.

وأكد أن "العمليات ستتواصل حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان فجر الإثنين اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق، دون تسجيل إصابات أو أضرار.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023، كثّفت جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية وبالمسيرات ضد إسرائيل، فيما ترد تل أبيب بضربات جوية على أهداف داخل اليمن تقول إنها مرتبطة بقدرات الحوثيين العسكرية.